L’assessore di Cosenza è stato citato in giudizio dalla Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania, dopo che la magistratura contabile ha aperto un procedimento riguardo a incarichi extra universitari per un valore di 1,3 milioni di euro. La decisione arriva a seguito di un invito a dedurre emesso nell’ottobre 2025, nel quale si contestano presunte omissioni nei controlli dell’ateneo.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l’invito a dedurre dell’ ottobre 2025, per l’assessore Edoardo Cosenza arriva la citazione in giudizio della Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania. Secondo le indagini, avrebbe espletato una serie di incarichi professionali ritenuti incompatibili con il regime di docente universitario a tempo pieno. All’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, il vice procuratore generale Davide Vitale contesta un danno alle casse dell’Università Federico II da oltre 1,3 milioni di euro. Gli incarichi a Cosenza – ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria – Analisi e Progettazione Strutturale – sono stati svolti per vari enti (estranei all’inchiesta). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incarichi extra universitari da 1.3 mln, Corte conti processa assessore Cosenza: “Eluse controlli ateneo”

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