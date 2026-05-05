Mercoledì 6 maggio alle ore 20:00 si giocherà al Pinto di Caserta la partita tra la Casertana, guidata da Coppitelli, e il Crotone, allenato da Longo. Si tratta del secondo turno dei playoff di Serie C, con le formazioni che si affrontano in una sfida molto equilibrata. Sono state pubblicate le convocazioni e le quote per questa partita, che promette di essere molto combattuta.

Secondo turno dei playoff di Serie C e la Casertana di Coppitelli è impegnata in casa contro il Crotone di Longo. I falchetti si sono presi hanno superato il turno precedente battendo in casa con il minimo scarto l’Atalanta U23, superata nel finale grazie ad un gol di Coli Saco. Un inizio incoraggiante per i campani, squadra in crescita e autentica mina vagante del torneo. I pitagorici invece hanno terminato il torneo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casertana-Crotone (mercoledì 06 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partite sul filo del rasoio al Pinto di Caserta

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Comunicazione della curva della #Casertana in vista del match playoff contro il #Crotone Dati spettatori completi shorturl.at/Qw9e0 - facebook.com facebook

#SerieC playoffs R1 *Cittadella-Arzignano 2-2 *Casertana-Atalanta U23 1-0 *Crotone-Audace Cerignola 1-1 *Lumezzane-Alcione Milano 0-0 Monopoli-*Casarano 0-2 *Pianese-Ternana 1-1 *Pineto-Gubbio 2-1 Trento-*Giana Erminio 1-2 *Juventus NextG x.com