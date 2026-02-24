Millwall-Birmingham mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Millwall ha ottenuto una vittoria importante contro il Birmingham, che ha ridotto lo svantaggio in classifica. La partita di mercoledì sera alle 20:45 ha visto i Lions dominare il gioco e conquistare tre punti fondamentali per la corsa alla promozione. Con questa vittoria, Millwall si avvicina ulteriormente alla zona promozione diretta, mentre il Birmingham cerca di recuperare terreno. La sfida ha acceso l’interesse dei tifosi di entrambe le squadre.

I Millwall, terzo nella classifica di EFL Championship alle spalle della coppia di testa, che può ancora sperare di recuperare il gap di sei punti che lo separano dalla promozione diretta, affronta un Birmingham City che invece è settimo, a -2 dai playoff. I Blues però sono un club neopromosso molto ambizioso che un pensierino.