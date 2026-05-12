A Salento, un’indagine sulla società rifiuti ha portato alla luce un pagamento di 55 mila euro a una società inattiva priva di dipendenti. Restano da chiarire i legami tra alcuni politici e Raffaele Fitto in relazione a questa vicenda. La società, nonostante la sua inattività, ha ricevuto un compenso, sollevando dubbi sulla provenienza e sulla destinazione di quei fondi. La vicenda coinvolge anche aspetti legati alla trasparenza e alla gestione pubblica delle risorse.

? Domande chiave Chi sono i politici legati a Raffaele Fitto coinvolti nell'indagine?. Come possono ricevere stipendi una società senza dipendenti e inattiva?. Perché i comuni salentini devono finanziare una fideiussione da 12 milioni?. Quali conseguenze penali rischiano gli amministratori per il danno erariale?.? In Breve Amministratori hanno percepito 55mila euro nonostante la società sia priva di dipendenti.. Deficit Terra d’Otranto spa salito a 50.239 euro per l'esercizio 2024.. Appalto rifiuti scaduto da agosto 2018 con valore annuo di 12 milioni.. Fideiussione per acquisto mezzi passata da 8 a 12 milioni di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, indagine sulla società rifiuti: 55mila euro per un’inattiva

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