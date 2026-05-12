La Corte dei Conti ha contestato alla società pubblica dedicata alla gestione dei rifiuti, attiva da tre anni, di aver pagato compensi agli amministratori senza aver mai svolto operazioni di raccolta o aver avuto dipendenti. La società, creata con l’obiettivo di occuparsi della gestione dei rifiuti, non ha mai gestito un solo sacchetto di spazzatura nel periodo considerato. Nonostante ciò, ha continuato a erogare stipendi ai suoi membri.

La Corte dei Conti bastona la Terra d’Otranto spa, la società pubblica nata per gestire i rifiuti, ma che in tre anni non ha mai gestito un solo sacchetto di spazzatura e non ha mai avuto un solo dipendente; in compenso, però, non ha mai mancato di erogare emolumenti agli amministratori. Una inerzia grave anche perché nel frattempo l’appalto per la raccolta dei rifiuti nei comuni tra Otranto e Maglie continua a essere svolta con un contratto scaduto nell’agosto del 2018 con una proroga-monstre dopo tre interdittive antimafia, un fallimento e innumerevoli problemi finanziari. Una vicenda su cui la sezione regionale della Corte dei Conti pugliese ha rilevato una serie di costi senza benefici e ha trasmesso gli atti alla procura contabile per verificare se ci sia un danno erariale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La società pubblica è inattiva, ma paga fior di compensi (agli amici di Fitto): il caso di Terra d’Otranto Spa e l’accusa della Corte dei Conti

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