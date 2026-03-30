Nell’ambito di un’indagine della Dda di Roma, sono stati acquisiti atti riguardanti la gestione della società Le 5 Forchette, coinvolta in un’indagine sulla società dei Caroccia. Durante le verifiche, è stato accertato l’utilizzo di fondi provenienti dal clan senese. L’indagine si concentra sui rapporti tra la società e le attività del clan, con particolare attenzione alle transazioni finanziarie coinvolte.

Dagli atti è emerso che Mauro e Miriam Caroccia avrebbero «trasferito e reinvestito» proventi delle attività illecite dell’associazione di stampo mafioso. Dagli atti dell’indagine della Dda di Roma sulla società Le 5 Forchette (che gestiva il ristorante Bisteccheria d’Italia a Roma), di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, è emerso che sono stati «trasferiti e reinvestiti» proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. I reati ipotizzati nell’inchiesta sono quelli di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Un’attività illecita aggravata dal fatto di averla «commessa al fine di agevolare» i Senese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delmastro, nell’indagine sulla società dei Caroccia emerso utilizzo di soldi del clan Senese

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