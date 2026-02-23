Ingresso gratis alla Reggia di Caserta il 1° marzo

La Reggia di Caserta apre gratuitamente al pubblico il 1° marzo a causa dell’iniziativa del Ministero della Cultura, che offre ingresso libero nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. L’obiettivo è permettere a più persone di visitare le principali attrazioni culturali senza spendere. Durante questa giornata, il sito sarà accessibile a visitatori di tutte le età, pronti a scoprire le sue grandi sale e i giardini storici.

Il 1° marzo la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da oggi lunedì 23 febbraio, fino a esaurimento. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio). 🔗 Leggi su Casertanews.it

