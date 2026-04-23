Tosca sotto le stelle | la Reggia di Caserta diventa un teatro unico
Il 24 luglio, in piazza Carlo di Borbone, si terrà una rappresentazione di Tosca di Puccini con la voce della cantante Carmen Giannattasio. La scena si svolgerà all’aperto, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, che per l’occasione si trasformerà in un teatro a cielo aperto. L’evento, annunciato dagli organizzatori, coinvolgerà un pubblico di appassionati di opera e musica classica.
? Cosa sapere Carmen Giannattasio canta la Tosca di Puccini il 24 luglio in piazza Carlo di Borbone.. L'evento fa parte dell'undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere a Caserta.. Il 24 luglio 2026, alle ore 21:00, la piazza Carlo di Borbone a Caserta ospiterà una produzione unica della Tosca di Puccini, con la protagonista Carmen Giannattasio che porterà il suo canto davanti alla maestosa facciata della Reggia. L’evento rappresenta uno dei momenti culminanti dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, il festival che ha trasformato il complesso vanitelliano in un palcoscenico monumentale. Si tratta di...🔗 Leggi su Ameve.eu
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