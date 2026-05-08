L'impatto delle prove di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 | sotto le foto del matrimonio diventa zio sui social

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, sono state condivise alcune foto del suo matrimonio, che hanno attirato l’attenzione sui social. In molti hanno commentato, dando al cantante il soprannome di “Zio” e suggerendo che potrebbe essere una sorpresa nella competizione. Le immagini e i commenti sono stati subito condivisi tra gli utenti, creando un certo fermento tra i follower.

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Dopo le immagini del matrimonio in scena, nella prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, i fan si sono sbizzarriti nei commenti, soprannominando il cantante “Zio” e indicandolo come sorpresa per la vittoria finale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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