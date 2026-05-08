L'impatto delle prove di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 | sotto le foto del matrimonio diventa zio sui social

Durante la prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, sono state condivise alcune foto del suo matrimonio, che hanno attirato l’attenzione sui social. In molti hanno commentato, dando al cantante il soprannome di “Zio” e suggerendo che potrebbe essere una sorpresa nella competizione. Le immagini e i commenti sono stati subito condivisi tra gli utenti, creando un certo fermento tra i follower.

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Dopo le immagini del matrimonio in scena, nella prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, i fan si sono sbizzarriti nei commenti, soprannominando il cantante “Zio” e indicandolo come sorpresa per la vittoria finale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sal Da Vinci impressiona nelle prove all’Eurovision 2026: “Per sempre sì” è un matrimonio in 4 attiSal Da Vinci si è esibito con la prima prova sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026 con la sua "Per Sempre Sì": la sorpresa dei quattro atti e... Marta Cagnola: “Sal Da Vinci all’Eurovision? Amato all’estero, non capisco certi italiani. Per sempre sì anche queer”Quante possibilità ha Sal Da Vinci di fare bene al prossimo Eurovision Song Contest? Lo abbiamo chiesto a Marta Cagnola, una delle maggiori esperte... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eurovision 2026, Italia: la prima prova di Sal Da Vinci; Sal Da Vinci impressiona nelle prove all'Eurovision 2026: Per sempre sì è un matrimonio in 4 atti; Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, alla prima prova lascia tutti sbalorditi; Sal Da Vinci, brividi per l’Eurovision: Ho comprato i biglietti. Tra 48 ore inizia la sua avventura: cosa farà il 7 maggio. L’impatto delle prove di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: sotto le foto del matrimonio diventa zio sui socialDopo le immagini del matrimonio in scena, nella prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, i fan si sono sbizzarriti nei commenti, soprannominando il cantante Zio e indicandolo ... fanpage.it Eurovision 2026, esordio esplosivo per Sal Da Vinci: come è andata la prima provaSal Da Vinci debutta nelle prime prove sul palco di Vienna con Per sempre sì: una performance tra musical, tradizione napoletana e ambizioni da podio europeo. notizie.it Le prime foto ufficiali delle prove di Sal Da Vinci all’ #Eurovision2026. Sul palco con lui anche Marcello Sacchetta e Francesca Tocca: i ballerini metteranno in scena un matrimonio. EBU #Eurovision #ESCITA #ESC2026 x.com SAL DA VINCI E LA RISPOSTA CHE HA SORPRESO TUTTI Nel corso della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, il cantautore Sal Da Vinci si è trovato davanti a una domanda destinata a far discutere soprattutto i tifosi del SSC Napoli. “Baratter - facebook.com facebook