Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026, conquistando il primo posto nella gara canora. La vittoria è stata commentata sui social dal Napoli, che ha condiviso un messaggio di sostegno e congratulazioni. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, rendendo la sua vittoria una delle notizie più discusse di questa edizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Un successo che ha acceso l’entusiasmo del pubblico e che ha immediatamente trovato eco anche nel mondo del calcio. La SSC Napoli, attraverso il proprio account ufficiale su X, ha voluto omaggiare il cantante napoletano con un messaggio semplice ma simbolico: un cuore azzurro e l’emoticon dell’applauso. Un gesto che sottolinea il legame profondo tra la città, la sua musica e la squadra che ne rappresenta l’identità sportiva. Il trionfo di Sal Da Vinci diventa così anche motivo di orgoglio collettivo, celebrato con un abbraccio virtuale che unisce palco e campo sotto gli stessi colori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci, il Napoli lo celebra sui social

Napoli conquista Sanremo 2026: Sal Da Vinci trionfa al FestivalSal Da Vinci conquista la 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Per sempre sì” al termine di una finale tiratissima.

A Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì: “Questo premio è per la mia Napoli”La finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la vittoria (non a sorpresa ) di Sal Da Vinci con Per sempre sì che si è lasciato alle...

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci

Temi più discussi: Sanremo 2026, il Festival va a Sal Da Vinci: Per sempre sì trionfa all'Ariston davanti a Sayf e Ditonellapiaga; Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'; Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci in un'edizione che riscopre i cantautori; Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci, secondo posto per Sayf.

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, la dedica di Andrea Sannino: «Ha vinto la gavetta, il sacrificio, te lo meriti»Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con la sua Per sempre si e sui social, soprattutto dai napoletani, sono stati numerosi i messaggi per il cantante. Tra quelli ... ilmattino.it

Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: Dedicato a Napoli. E Conti dice addioSecondo classificato Sayf, terza Ditonellapiaga. Si chiude un’edizione che non riesce a toccare i record delle precedenti ... repubblica.it

Salvo Sottile. . Sal Da Vinci trionfa a Sanremo #farwest Credits: Raiplay - facebook.com facebook

#sanremo 2026, è #sal da vinci show ma non convince tutti: arrivano anche alcune critiche social x.com