Sal Da Vinci canta all’Eurovision il pubblico applaude ma un tedesco lo contesta | Ma che vuoi?

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Eurovision Song Contest, l’artista italiano ha ricevuto applausi dal pubblico presente dopo aver interpretato “Per sempre sì”. Tuttavia, un spettatore tedesco ha espresso disappunto, chiedendo “Ma che vuoi?”. La scena si è svolta subito dopo la sua performance, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e il singolo spettatore.

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Il pubblico dell’Eurovision Song Contest acclama Sal Da Vinci dopo la sua esibizione sulle note di “Per sempre sì”. In disaccordo uno spettatore tedesco che lo contesta con un gesto tipicamente italiano, quel “ma che vuoi” indiscutibilmente tricolore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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