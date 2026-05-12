Sal Da Vinci canta all’Eurovision il pubblico applaude ma un tedesco lo contesta | Ma che vuoi?

Durante l’Eurovision Song Contest, l’artista italiano ha ricevuto applausi dal pubblico presente dopo aver interpretato “Per sempre sì”. Tuttavia, un spettatore tedesco ha espresso disappunto, chiedendo “Ma che vuoi?”. La scena si è svolta subito dopo la sua performance, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e il singolo spettatore.

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