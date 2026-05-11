Domani inizia l’Eurovision ma quando canta Sal Da Vinci? Noi italiani possiamo votare per lui?

Domani prende il via l’Eurovision Song Contest 2026, un evento che quest’anno promette musica, polemiche e numeri da record. Tra i partecipanti c’è anche un artista italiano, il cui nome è già stato annunciato, ma non si conosce ancora il momento preciso della sua esibizione. Gli spettatori italiani si chiedono se avranno la possibilità di votarlo, dato che nel passato è stato consentito di esprimere giudizi anche per artisti di altri paesi.

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L’attesa è ormai finita: l’ Eurovision Song Contest 2026 è pronto a prendere il via con una nuova edizione che promette spettacolo, polemiche e ascolti record. Quest’anno il concorso musicale europeo festeggia il suo 70esimo anniversario e torna in Austria dopo la vittoria ottenuta nel 2025 da JJ con il brano Wasted Love. A ospitare l’evento sarà Vienna, dove andranno in scena le due semifinali e la finalissima che decreterà il nuovo vincitore del contest. Grande curiosità soprattutto per la partecipazione italiana affidata a Sal Da Vinci, reduce dal successo ottenuto a Sanremo con Per sempre sì. Inizia l’Eurovision Song Contest: quando canta Sal Da Vinci?.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Domani inizia l’Eurovision, ma quando canta Sal Da Vinci? Noi italiani possiamo votare per lui? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L’Eurovision si avvicina: quando inizia e quando canta Sal Da Vinci? Ecco cosa c’è da sapere Eurovision 2026, svelato il running order: quando canta Sal Da VinciÈ stato ufficialmente pubblicato il running order delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna. Argomenti più discussi: Eurovision, Corsi: Con Lamborghini festini sesquipedali. Sal Da Vinci: Io ambulante della musica; Eurovision 2026, il programma serata per serata: conduttori, ospiti, televoto e quando canta Sal Da Vinci; Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Quando si esibisce Sal Da Vinci all’Eurovision 2026. Stanley Tucci racconta il rito italiano del cibo Sal Da Vinci porta Napoli all'Eurovision tra polemiche Biennale nel caos per il ritorno russo E il furto svizzero che salvò gli stambecchi. Tutto nel Ristretto Italiano di domani x.com Sal Da Vinci, che rappresenta l'Italia all'Eurovision a Vienna, dal vivo in ''Canzonissima' reddit