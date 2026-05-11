Domani inizia l’Eurovision ma quando canta Sal Da Vinci? Noi italiani possiamo votare per lui?
Domani prende il via l’Eurovision Song Contest 2026, un evento che quest’anno promette musica, polemiche e numeri da record. Tra i partecipanti c’è anche un artista italiano, il cui nome è già stato annunciato, ma non si conosce ancora il momento preciso della sua esibizione. Gli spettatori italiani si chiedono se avranno la possibilità di votarlo, dato che nel passato è stato consentito di esprimere giudizi anche per artisti di altri paesi.
L’attesa è ormai finita: l’ Eurovision Song Contest 2026 è pronto a prendere il via con una nuova edizione che promette spettacolo, polemiche e ascolti record. Quest’anno il concorso musicale europeo festeggia il suo 70esimo anniversario e torna in Austria dopo la vittoria ottenuta nel 2025 da JJ con il brano Wasted Love. A ospitare l’evento sarà Vienna, dove andranno in scena le due semifinali e la finalissima che decreterà il nuovo vincitore del contest. Grande curiosità soprattutto per la partecipazione italiana affidata a Sal Da Vinci, reduce dal successo ottenuto a Sanremo con Per sempre sì. Inizia l’Eurovision Song Contest: quando canta Sal Da Vinci?.🔗 Leggi su Donnapop.it
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