A che ora canta Sal Da Vinci all' Eurovision | la scaletta

Stasera, martedì 12 maggio, la Rai trasmette su Rai 1 la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026. La manifestazione musicale vede tra i partecipanti anche il cantante italiano, che si esibirà in una delle fasi della competizione. L’orario esatto del suo intervento non è ancora stato comunicato, ma si conosce che l’evento entrerà nel vivo questa sera con la prima delle serate ufficiali.

Stasera, martedì 12 maggio, andrà in onda su Rai 1 il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2026. Tre appuntamenti in totale in diretta da Vienna con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini alla conduzione italiana. L'Eurovision Song Contest sarà visibile dalle 21:00 su Rai 2, il 12 e 14.🔗 Leggi su Today.it

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Per sempre sì - Sal Da Vinci (Sanremo 2026) testo / lirycs

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