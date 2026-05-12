Eurovision 2026 | quando e dove vedere Sal Da Vinci

L’Eurovision Song Contest 2026 inizia questa sera, martedì 12 maggio, con la prima delle tre serate in diretta da Vienna. La manifestazione si svolge nella capitale austriaca e prevede diverse esibizioni di artisti provenienti da vari paesi europei. Tra i partecipanti c’è anche Sal Da Vinci, che si esibirà nel corso della serata. La finale è prevista per sabato 16 maggio.

L’ Eurovision Song Contest 2026 è finalmente arrivato, e stasera, martedì 12 maggio, prende il via la prima delle tre serate in diretta da Vienna. L’Italia sarà protagonista con Sal Da Vinci, atteso sul palco della Wiener Stadthalle come ospite fuori concorso durante la prima semifinale. Quando va in onda Eurovision 2026: date e orari delle semifinali e finale. La semifinale di stasera andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21:00, preceduta alle 20:15 da una speciale Anteprima Eurovision. Per chi preferisce seguire l’evento in mobilità o in streaming, l’appuntamento è su RaiPlay e RaiPlay Sound, dove tutte le serate saranno disponibili in diretta.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Dietro le quinte, Sal Da Vinci a sanremo 2026!

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