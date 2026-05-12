Saione Mob Così la quinta edizione
Domenica 17 maggio, dalle 9 alle 19, si terrà ad Arezzo la quinta edizione di “Saione Mob”. L’evento, che ha riscosso grande partecipazione nelle precedenti edizioni, si svolge nel quartiere Saione e coinvolge diversi partecipanti e attività. La manifestazione si svolge per tutta la giornata e rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale.
Dopo il successo di partecipazione degli ultimi anni, torna ad Arezzo domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 19, “Saione Mob”. La giornata di festa e partecipazione, che quest’anno celebra la quinta edizione con un programma sempre più ricco di appuntamenti, che ancora una volta trasformerà un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Saione mob, in arrivo la quinta edizione della manifestazioneArezzo, 12 maggio 2026 – Dopo il successo di partecipazione degli ultimi anni, torna ad Arezzo domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 19, “Saione Mob”.
Premio di Poesia “Così è la vita”: quinta edizione del memorial dedicato a Peppe StellittanoSarà il cortile della Scuola Media Don Bosco di Pellaro ad ospitare sabato 30 maggio, alle ore 20, la quinta edizione del Premio di Poesia “Così è la...