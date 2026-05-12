Saione Mob Così la quinta edizione

Domenica 17 maggio, dalle 9 alle 19, si terrà ad Arezzo la quinta edizione di “Saione Mob”. L’evento, che ha riscosso grande partecipazione nelle precedenti edizioni, si svolge nel quartiere Saione e coinvolge diversi partecipanti e attività. La manifestazione si svolge per tutta la giornata e rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale.

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