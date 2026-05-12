Saint-Vincent | 12 talenti sfidano la musica a Les Voix Cachées

A Saint-Vincent, dodici giovani talenti si preparano a esibirsi sul palco di Les Voix Cachées, un evento dedicato alla musica. I finalisti sono stati selezionati tra numerosi candidati e affronteranno una gara musicale, mentre Lalla Francia sarà incaricata di giudicare le loro prestazioni. La competizione si svolgerà in modo da mettere in evidenza le capacità dei partecipanti, con l’obiettivo di determinare il vincitore tra i talenti in gara.

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?? Punti chiave Chi sono i dodici finalisti che si sfideranno sul palco? Come valuterà Lalla Francia le performance dei giovani candidati? Quali ospiti leggendari condivideranno il palco con i talenti? Perché l'esecuzione di brani inediti è fondamentale in questa sfida??? In Breve Sabato 30 maggio ore 21 presso Grand Hôtel Billia Sala Gran Paradiso Dodici finalisti selezionati tra trentasette candidati tramite selezione online nazionale Giuria guidata da Lalla Francia con ospiti Silvia Lovic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saint-Vincent: 12 talenti sfidano la musica a Les Voix Cachées ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lanciano, Note di Classe: i giovani talenti sfidano la musica? Cosa sapere L'istituto Mario Bosco organizza il concorso Note di classe a Lanciano dal 27 aprile. Saint-Vincent: volano i VIP, incassi da 6 milioni a aprile? Cosa scoprirai Quali giochi da tavolo stanno perdendo terreno rispetto al Black Jack? Come hanno fatto i nuovi clienti VIP a far impennare gli...