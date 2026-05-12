Sagra di Santa Rita 2026 a Padova

La Sagra di Santa Rita si terrà a Padova nelle date del 15, 16, 17, 22, 23 e 24 maggio presso la Parrocchia di Santa Rita da Cascia, situata in via Santa Rita 18. L'evento si svolgerà in diversi giorni nel mese di maggio, coinvolgendo la comunità locale in attività e celebrazioni presso la parrocchia.

Torna la Sagra di Santa Rita! Vi aspettiamo il 15, 16, 17 e 22, 23, 24 maggio presso la Parrocchia di Santa Rita da Cascia (Via Santa Rita 18 - Padova - PD).Sei giorni di festa tra buon cibo, tornei, musica e tanto divertimento per tutte le età! Un grazie speciale a tutti i nostri sponsor che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Sagra di Santa Rita 2025 - Padova (PD)

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