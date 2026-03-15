Sagra della Primavera a San Colombano con stand gastronomici e musica dal vivo

Domenica 22 marzo si tiene a San Colombano la Sagra della Primavera organizzata dal Circolo Acli. La manifestazione prevede l’apertura degli stand gastronomici alle 12, con diverse specialità tra cui focaccia con formaggio, testaieu, porchetta e frittelle. La giornata include anche musica dal vivo, attirando residenti e visitatori nella piazza principale del paese.

Domenica 22 marzo si festeggia a San Colombano con la Sagra della Primavera a cura del Circolo Acli. Apertura stand gastronomici alle ore 12 con tante specialità, dalla focaccia col formaggio ai testaieu passando per porchetta e frittelle. Accompagnamento musicale con la Giuse & Alessia Band. Ingresso gratuito. La sagra si svolgerà in struttura semichiusa ed è dunque confermata anche in caso di maltempo. Per prenotazioni tavolo a bordo pista contattare il 348 3924468. Bandabardò torna a Genova: live al Crazy Bull per i 25 anni di “Se mi rilasso. collasso” . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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