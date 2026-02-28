Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ?

Il nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina si è insediato venerdì 27 febbraio 2026 nella sede di Latina. Durante la seduta, è stato confermato Giovanni Acampora come presidente dell'ente. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del consiglio e si è conclusa con la ratifica della nomina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle eventuali novità o cambiamenti.

Giovanni Acampora resta alla guida della Camera di Commercio Frosinone Latina. Venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Frosinone-Latina, convocata a seguito del Decreto del Presidente della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Confermato il presidente Zanon alla guida della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Leggi anche: Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana CONVEGNO IN MARE PER LA POSIDONIA SERVIZIO Tutto quello che riguarda Giovanni Acampora. Temi più discussi: Giovanni Acampora confermato presidente della Camera di Commercio; Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana; Acampora confermato presidente della Camera di Commercio; Camera di Commercio, Giovanni Acampora confermato presidente. Giovanni Acampora confermato presidente della Camera di CommercioGiovanni Acampora è stato rieletto presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina. Ieri, venerdì 27 febbraio, presso la sede legale di Latina, si è svolta la seduta di insediamento del nuovo co ... latinatoday.it Giovanni Acampora confermato per acclamazione Presidente della Camera di Commercio Frosinone LatinaIl Consiglio lo rielegge nella seduta di insediamento del 27 febbraio 2026. Illustrate le linee programmatiche per il nuovo mandato ... latinaquotidiano.it Le dichiarazioni dopo la rielezione di Giovanni Acampora - facebook.com facebook Congratulazioni a Giovanni Acampora per la riconferma come Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina. In bocca al lupo per questo nuovo mandato! x.com