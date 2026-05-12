L’aeroporto riconferma Giovanni Sanga | sarà presidente di Sacbo anche nel prossimo triennio

L’aeroporto ha annunciato il rinnovo della nomina di Giovanni Sanga come presidente di SACBO per il prossimo triennio. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione durante l’assemblea tenutasi il 30 aprile scorso. La nomina riguarda il periodo che va dal 2026 al 2029 e conferma la leadership attuale dell’ente.

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Il Consiglio di Amministrazione di SACBO, nominato nell’assemblea del 30 aprile scorso per il triennio 2026-2029, ha proceduto al rinnovo delle cariche. Giovanni Sanga è stato confermato alla carica di presidente con attribuzione dei relativi poteri. Sono stati nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Patrizia Savi, (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria, Giovanni Zambonelli. Definita anche la composizione del Collegio.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conservatorio Frescobaldi: Carla Di Francesco rinominata presidente per il prossimo triennioUn secondo mandato dopo quello appena concluso, che ha visto l’architetta impegnata attivamente nella trasformazione che l’istituzione musicale... Aeroporto, si dimette il presidente di Sogeap Giovanni BanchiniIl presidente di Sogeap Giovanni Banchini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e dal Consiglio di Amministrazione.