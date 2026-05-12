Sabato si apriranno i playoff per il Modena, con la partita contro l’Avellino. La squadra si prepara per affrontare questa fase decisiva della stagione, dopo aver concluso la regular season con risultati che hanno permesso loro di accedere alla competizione. La sfida si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento importante per il percorso della squadra in questa fase finale.

C’è anche un altro Modena pronto a giocarsi la stagione nei playoff. Sabato toccherà ai ragazzi di Paolo Mandelli provare a sognare e ad ambire alla promozione in Primavera 1 e sul campo di Savignano sul Panaro, il " Leo Vicini ", alle 15 andrà in scena una sorta di remake della finalissima scudetto di Primavera 3 del 2024 con l’ Avellino. I canarini hanno chiuso la regular season al terzo posto, lo hanno fatto con l’1-1 con il Cittadella firmato Fontana ma l’aritmetica era arrivata una settimana prima con il tris al Como. Ora, gli spareggi decisivi. Cosa prevede il regolamento? Intanto che, da terza classifica, la squadra gialloblù ha guadagnato la possibilità di giocarsela in casa contro gli irpini arrivati quarti nel girone A.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato tocca a Mandelli. Al via i playoff con l’Avellino

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