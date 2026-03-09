Avellino Basket biancoverdi di nuovo al lavoro | sabato al Del Mauro c’è Rieti
L’Avellino Basket si è ritrovato in palestra dopo aver conquistato una vittoria contro la Wegreenit Urania Milano all’Allianz Cloud. La squadra biancoverde si prepara ora per il prossimo incontro di campionato, che si terrà sabato al PalaDelMauro contro Rieti. I giocatori sono tornati a lavorare con intensità in vista della partita.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il prezioso successo conquistato all’Allianz Cloud contro la Wegreenit Urania Milano, l’ Unicusano Avellino Basket è pronta tornare subito in palestra per preparare il prossimo impegno di campionato. Nella giornata di oggi la formazione biancoverde ricomincerà la preparazione con una doppia seduta di allenamento, iniziando così il percorso di avvicinamento alla prossima sfida. Sabato 14 marzo, alle ore 20.30, al PalaDelMauro arriverà Rieti per il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una gara importante per il cammino della squadra irpina, chiamata a dare continuità al successo ottenuto in trasferta a Milano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Avellino show: Biasci trascina i biancoverdi, Cesena al tappeto
FOTOGALLERY/ Avellino Primavera, un guizzo di Soprano manda al tappeto i biancoverdi poco cinici
