Sabatini su Luis Enrique | Portò a Roma un’impressionante cultura del lavoro
Walter Sabatini, ex-direttore sportivo della Roma per oltre cinque anni, ha recentemente commentato nuovamente l’esperienza con l’allenatore spagnolo. Sabatini ha sottolineato come Luis Enrique abbia portato nella squadra un’ampia cultura del lavoro, senza entrare in dettagli o opinioni personali. La sua dichiarazione fa parte di un intervento più ampio in cui si discute del periodo passato con l’allenatore.
Walter Sabatini, l’ex-direttore sportivo che fu giallorosso per più di cinque anni, è tornato a parlare della questione Luis Enrique. L’attuale allenatore del PSG, approdò alla Roma nella stagione 2011-2012: annata complessa, fatta di equilibri precari, di frizioni tra società e tifosi. La gestione di Totti di certo non aiutò, anzi, fu l’ultima spada di Damocle a pendere sulla testa dello spagnolo. Intervistato ai microfoni di AS, Sabatini ha parlato della scelta del tecnico spagnolo e della conclusione della sua avventura nella Capitale. Sabatini: “Sapeva che mettere in discussione Totti significava scavarsi la fossa”. Queste le parole di Sabatini: “L’ispirazione me la diede Dario Canovi.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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