Sabatini su Luis Enrique | Portò a Roma un’impressionante cultura del lavoro

Walter Sabatini, ex-direttore sportivo della Roma per oltre cinque anni, ha recentemente commentato nuovamente l’esperienza con l’allenatore spagnolo. Sabatini ha sottolineato come Luis Enrique abbia portato nella squadra un’ampia cultura del lavoro, senza entrare in dettagli o opinioni personali. La sua dichiarazione fa parte di un intervento più ampio in cui si discute del periodo passato con l’allenatore.

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