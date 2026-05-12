A Roma si ricorda ancora il rapporto complicato tra l’ex allenatore e Totti, che si concluse con un addio turbolento. La relazione tra i due è stata al centro di molte discussioni, anche se ufficialmente non sono state fatte dichiarazioni. Quando la squadra ottiene risultati positivi, l’argomento sembra essere evitato, ma rimane comunque un tema presente tra tifosi e addetti ai lavori.

A Roma Luis Enrique è un trauma irrisolto, anche se non ne parlano. E’ un argomento sospeso ogni volta che vince. E al momento Luis Enrique sta vincendo più o meno tutto, pure i premi della critica. Roma lo masticò e se ne disfece, tanto che nel racconto della sua carriera resta è un inciampo. E’ una storia molto raccontata. Per dirla con una certa poesia, come fa in Spagna As: “Prima che il nome di Luis Enrique diventi stucchevole per la gloria trasgressiva che emana mentre guida una squadra del PSG piena di druidi e pittori rinascimentali, è meglio prendersi una pausa. Tornare a Roma, dove tutto è iniziato. Sì, a quella città creata per non fare altro che vivere, il che non è cosa da poco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabatini: “Luis Enrique a Roma si scavò la fossa con Totti, non gliene è mai fregato”

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