In un'intervista rilasciata alla rivista As, un ex dirigente del settore mercato di una squadra di calcio italiana ha raccontato come portò un allenatore spagnolo a Roma, definendolo come colui che portò una svolta nel modo di allenare. Ha ricordato anche un episodio in cui un ex capitano della stessa squadra gli rivolse un soprannome, e come si siano poi create tensioni tra i due. La conversazione si è concentrata sull'arrivo e sulla permanenza di questa figura nel campionato italiano.

Luis Enrique e la sua avventura con la Roma, stagione 2011-12. Ma come arrivò nel club della Capitale? Lo racconta sul quotidiano spagnolo "As" Walter Sabatini, allora direttore sportivo romanista della società guidata da Thomas DiBenedetto. Sabatini a quei tempi doveva sostituire Montella e l'asturiano aveva appena trascorso tre anni alla guida del Barça B. "Chi me lo suggerì? Dario Canovi, uno dei procuratori più noti. Venne a Roma per parlarmi di lui. Mi disse che Luis Enrique voleva tentare la fortuna all'estero, lasciare la squadra B del Barcellona. Sottolineò che era molto legato emotivamente al Barça, ma che l'Italia lo attraeva per iniziare a fare il capo allenatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabatini: "Portai Luis Enrique a Roma, fece la rivoluzione. Totti lo chiamava Zichichi. Poi si offese e..."

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