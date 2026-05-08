Alla Feltrinelli la presentazione del Ruviano International Film Festival
Domenica 10 maggio alle 11:00 si terrà presso la Libreria Feltrinelli di corso Trieste 154 a Caserta la presentazione ufficiale della seconda edizione del Ruviano International Film Festival. L'evento è programmato per quella mattina e riguarda la manifestazione dedicata al cinema internazionale. La presentazione si svolgerà in uno spazio pubblico, con la partecipazione degli organizzatori.
Sarà presentata ufficialmente domenica 10 maggio, alle ore 11:00, presso la Libreria Feltrinelli di corso Trieste 154 a Caserta, la seconda edizione del Ruviano International Film Festival. A condurre l'incontro sarà la giornalista Federica Landolfi.Nel corso dell’incontro verranno svelate tutte.🔗 Leggi su Casertanews.it
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