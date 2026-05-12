Dopo aver vinto contro Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma in due set, Casper Ruud ha rivolto un messaggio sulla telecamera, augurando pronta guarigione al giocatore italiano. Il confronto si è concluso con la vittoria del tennista norvegese, che ha quindi rivolto parole di incoraggiamento al suo avversario attraverso le telecamere presenti in campo.

"Feel better Lore": Casper Ruud, con un messaggio sulla telecamera, augura pronta guarigione a Lorenzo Musetti dopo averlo superato in due set negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro è apparso in grade difficoltà per i problemi fisici, come ha spiegato alla fine: "Oggi non volevo ritirarmi perché sono stanco dei ritiri, chiedo scusa per lo spettacolo ma non ero in grado di competere. Qui a Roma ho giocato su una gamba sola e avevo paura di appoggiare la gamba sinistra".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ruud, messaggio sulla telecamera per Musetti dopo averlo battuto

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