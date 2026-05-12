Internazionali oggi Musetti-Ruud – Diretta
Oggi a Roma si gioca la sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita viene trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming e rientra nel quadro del torneo Masters 1000. Il match si svolge martedì 12 maggio e vede il tennista italiano affrontare il norvegese in un’occasione importante del torneo.
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Musetti arriva al match dopo aver battuto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all'esordio e l'argentino Francisco Cerundolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sinner-Bonzi: gli highlights | ATP 1000 Madrid
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Alle 11 Internazionali d'Italia: Musetti sfida Ruud, Darderi cerca l'impresa contro Zverev
Internazionali d’Italia 2026, Musetti oggi protagonista: match e diretta TV e streamingLorenzo Musetti torna protagonista agli Internazionali d'Italia 2026 con una partita attesa dal pubblico: ecco quando gioca, contro chi e come...
Argomenti più discussi: Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Musetti-Ruud: orario e dove vederla in tv; Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming.
Internazionali d'Italia,oggi su Sky Sky Sport Uno 11:00 Musetti - Ruud Cirstea - Ostapenko Sinner - Pellegrino Gauff - Andreeva Tirante - Medvedev Sky Sport Tennis 11:00 Musetti - Ruud Jodar - Tien Darderi - Zverev Rublev - Basilashvili Medjedovic - Landalu x.com
Lorenzo Musetti ha scelto di non allenarsi quest'oggi al Foro Italico: un segnale in vista della sfida di domani contro Ruud? L'azzurro davanti a una scelta... facebook
Musetti-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro negli ottavi. Tennis oggi LIVELorenzo sfida il norvegese sulla terra battuta del Masters 1000 di Roma, in palio il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it