Internazionali oggi Musetti-Ruud – Diretta

Oggi a Roma si gioca la sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita viene trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming e rientra nel quadro del torneo Masters 1000. Il match si svolge martedì 12 maggio e vede il tennista italiano affrontare il norvegese in un’occasione importante del torneo.

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