Madrid Ruud battuto dal giovane Blockx | ‘Non ha punti deboli

Nel torneo di Madrid, Alexander Blockx ha sconfitto Casper Ruud nei quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria del giovane tennista, che ha dimostrato solidità in campo. La sconfitta di Ruud comporta la perdita di 800 punti nel ranking mondiale. Questa vittoria rappresenta un passo importante per Blockx nel torneo spagnolo.

? Cosa sapere Alexander Blockx batte Casper Ruud nei quarti di finale del torneo di Madrid.. La sconfitta del norvegese comporta la perdita di 800 punti nel ranking mondiale.. Il campione in carica Casper Ruud perde i quarti di finale a Madrid contro il talento belga Alexander Blockx, subendo un colpo durissimo per il suo posizionamento nel ranking mondiale. La prestazione del norvegese in Spagna si è rivelata lontana dai livelli mostrati l’anno scorso nello stesso torneo. La sconfitta contro il secondo classificato delle ultime Next-Gen Finals comporta per Ruud la perdita di 800 punti, un dato che lo porterà fuori dalla top 20 già da lunedì prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Ruud battuto dal giovane Blockx: ‘Non ha punti deboli Notizie correlate Leggi anche: ATP Madrid 2026, Blockx continua la sua favola. Battuto Ruud e semifinale conquistata Pronostico e quote Casper Ruud – Alexander Blockx, Madrid 30-04-2026Casper Ruud e Alexander Blockx apriranno il programma sul campo intitolato a Manolo Santana alle ore 13:00 mentre il match di Cobolli non inizierà... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blockx in semifinale, Ruud ko in due set; Tennis: Atp Madrid, belga Blockx in semifinale, battuto Ruud; ATP Madrid 2026, Blockx continua la sua favola. Battuto Ruud e semifinale conquistata; Blockx sorprende Ruud e si regala la semifinale con Zverev. Blockx in semifinale all'Atp Madrid: Ruud battuto in due set. HIGHLIGHTSA Madrid continua la favola di Alexander Blockx. Il belga ha battuto ed eliminato il campione in carica Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando la prima semifinale '1000' della carriera ... sport.sky.it ATP Madrid, abdica il campione in carica! Favola Blockx, Ruud battuto in due setAlexander Blockx conquista il miglior risultato della carriera ed è in semifinale a Madrid, dove attende Flavio Cobolli o Alexander Zverev. Si arrende il campione in carica Casper Ruud ... ubitennis.com ATP Madrid, Cobolli: "Quando perdi una chance che può essere unica, è difficile averne un'altra. Andrò al Foro il più tardi possibile" [ESCLUSIVA] - facebook.com facebook L’Atlético de Madrid. x.com