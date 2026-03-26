Un atleta di 93 anni ha partecipato alla Spring Run, una corsa che si svolge in un contesto di partecipazione attiva. Nel 2009, un articolo del New York Times aveva raccontato di studenti che avevano scelto di abbandonare i mezzi di trasporto a favore del cammino a piedi, evidenziando un interesse per attività più fisiche e dirette.

Students give up wheels for their own two feet. Gli studenti rinunciano alle ruote per camminare con le proprie gambe, titolava un articolo del New York Times di 17 anni fa, il 26 marzo 2009. Il pezzo raccontava degli scolari del piedibus di Lecco, perché a Lecco si impara da sempre ad andare a piedi fin da piccoli, anche su è giù per le montagne, non solo per le strade la città e i vicoli dei suoi rioni: la Monza – Resegone dal 1924, la Camminata manzoniana dal 1973, la Resegup dal 2010, la Polirun per i ricercatori del Politecnico. E dal 2018 la Spring Run (che si è corsa sabato) per tutti, dai più piccoli ai più maturi, come il mitico Severino Aondio, 93 anni e non sentirli, tedoforo in rappresentanza dei lecchesi alle Olimpiadi di Milano – Cortina che era al via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Di corsa e in cammino. Un atleta di 93 anni al via della Spring Run

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