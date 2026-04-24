Peruzzi | La Juventus è uno stile di vita Di Gregorio? Il problema nell’essere il portiere bianconero è uno solo – ESCLUSIVA VIDEO

Peruzzi, ex portiere della Juventus dal 1991 al 1999 con dieci titoli vinti, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Durante l’incontro ha commentato il legame tra la squadra e la sua identità, definendola uno stile di vita. Ha inoltre affrontato la questione legata a un portiere attuale, parlando delle difficoltà nel ruolo e delle problematiche specifiche che comporta essere il portiere bianconero.

di Marco Baridon Peruzzi, portiere della Juventus dal 1991 al 1999 e vincitore di 10 titoli in bianconero, ha parlato in esclusiva a . Le dichiarazioni. (inviato all’Edit di Torino) – Ci sono campioni che non difendono semplicemente una porta, ma custodiscono i sogni di un’intera generazione. Angelo Peruzzi è stato molto più di un estremo difensore per la Juventus: tra il 1991 e il 1999, ha incarnato lo spirito indomabile di una squadra leggendaria, sollevando al cielo ben 10 titoli e diventando l’eroe assoluto dell’ultimo magico trionfo europeo bianconero. Quella indimenticabile notte di Roma, i suoi guantoni sui calci di rigore contro l’Ajax hanno scolpito per sempre il suo nome nell’eternità del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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ESCLUSIVA di Angelo #Peruzzi a #Juventusnews24 Il leggendario portiere, che dal 1991 al 1999 ha vinto 10 trofei con la Vecchia Signora, ha raccontato il significato di vestire la maglia bianconera INTERVISTA COMPLETA NELLE STORIES - facebook.com facebook