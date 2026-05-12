Rullo di tamburi Frame Drums Italia E tutta Firenze balla
Dal 15 al 17 maggio a Firenze si terrà la 15esima edizione di Frame Drums Italia, il festival dedicato ai tamburi a cornice. Per la prima volta nella città, il festival porta in scena spettacoli, workshop e incontri legati a questo strumento tradizionale. L’evento si svolge in diverse location del centro storico, coinvolgendo musicisti e appassionati provenienti da tutta Italia. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città, attirando un pubblico vario.
Dal 15 al 17 maggio arriva per la prima volta a Firenze Frame Drums Italia, il primo e più importante festival italiano interamente dedicato ai tamburi a cornice, giunto alla sua 15esima edizione. Un traguardo importante che segna anche una nuova tappa nella storia del festival: dopo anni di attività in diverse località italiane, sarà proprio Firenze ad accogliere la community degli appassionati e studiosi per questa speciale edizione tutta incentrata sul ritmo dei frame drums italiani e dal mondo. L’edizione 2026 si presenta con una formula nuova e diffusa: concerti e appuntamenti attraverseranno infatti tre diverse località tra Diacceto, Firenze e Prato, con l’obiettivo di ampliare le connessioni tra territori, artisti e comunità, offrendo al pubblico un’esperienza ancora più immersiva e partecipativa.🔗 Leggi su Lanazione.it
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