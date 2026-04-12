Un rullo di tamburi un volo di colori | la magia del ritmo ancestrale della ' Nzegna

Ogni anno, il sabato dopo Pasqua, la piazza davanti al santuario di Belvedere si anima con la tradizione della 'Nzegna, un evento che richiama sia residenti che visitatori. Al centro della scena, i tamburi scandiscono il ritmo e le bandiere colorate vengono alzate in aria, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La manifestazione si svolge nella città di Carovigno e rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si riunisce per celebrare questa tradizione.