Un rullo di tamburi un volo di colori | la magia del ritmo ancestrale della ' Nzegna
Ogni anno, il sabato dopo Pasqua, la piazza davanti al santuario di Belvedere si anima con la tradizione della 'Nzegna, un evento che richiama sia residenti che visitatori. Al centro della scena, i tamburi scandiscono il ritmo e le bandiere colorate vengono alzate in aria, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La manifestazione si svolge nella città di Carovigno e rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si riunisce per celebrare questa tradizione.
Un rullo di tamburi, e la musica prende vita. Le bandiere colorate si alzano in volo, danzando nell'aria primaverile, nella piazza gremita davanti al santuario di Belvedere che ogni anno, il sabato dopo Pasqua, si trasforma nel cuore pulsante di Carovigno, accogliendo residenti e turisti per la.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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