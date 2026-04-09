La Bandabardò celebra i 25 anni dell’album live "Se mi rilasso. collasso" con un lungo e seguitissimo tour che martedì 14 aprile alle 21 fa tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Ad aprire il concerto saranno gli Ejent, un’altra giovane band fiorentina che, in collaborazione con il duo Manitoba, ha appena realizzato il nuovo singolo "Ci divertiamo" su Etichetta Parigi con distribuzione Ada Music. Anche la Bandabardò ha pubblicato una nuova versione rimasterizzata di "Se mi rilasso. collasso", per la prima volta anche in vinile, che sta andando a ruba fra i fan che continuano a far sentire il loro calore alla band in ogni live. Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Se mi rilasso… collasso’ 25 anni dopo. Firenze balla con la Bandabardò

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Bandabardò torna a Genova: live al Crazy Bull per i 25 anni di “Se mi rilasso... collasso”Dopo il live invernale con Music For Peace, Bandabardò torna in primavera a Genova per festeggiare i venticinque anni dell'album “Se mi rilasso.

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’Se mi rilasso… collasso’ 25 anni dopo. Firenze balla con la BandabardòIl tour fa tappa al Teatro Cartiere Carrara il 14 aprile (dalle 21). A ruba il vinile dell’album rimasterizzato. Finaz: Siamo colpiti dalla presenza di ragazzi giovani ai nostri concerti. Ormai siamo ... lanazione.it

Bandabardò: Con 'Beppeanna' è come se Erriquez saltasse ancora sul palco con noiAttenziò, concentraziò. Bastano queste due parole per catapultarsi nell'universo sonoro della Bandabardò, gruppo che nel 2026 festeggerà i 25 anni di Se mi rilasso collasso, il live album che meglio ... rockit.it