Il Rugby Valdarno ha disputato un fine settimana intenso con partite che hanno visto coinvolte diverse categorie. Le squadre giovanili e quelle femminili sono scese in campo tra sabato e domenica, affrontando numerosi incontri in più località. L’attività ha coinvolto praticamente tutte le formazioni del club, evidenziando un calendario ricco di impegni per il weekend.

Arezzo, 03 marzo 2026 – Fine settimana ricco di impegni per il Rugby Valdarno, con le formazioni impegnate su più campi tra sabato e domenica in un programma fitto che ha coinvolto quasi tutte le categorie, dai più piccoli fino al rugby femminile. Sabato, al campo Florio Turrini, la formazione Under 14 ha affrontato il Bellaria Rugby offrendo una prestazione convincente. I giovani lupi hanno espresso un gioco brillante e concreto, chiudendo la partita con una netta vittoria per 54-34. Un risultato che premia il lavoro svolto in settimana e conferma la crescita del gruppo. Sempre sabato è scesa in campo anche la categoria Old, impegnata in un torneo a Scandicci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby Valdarno, un weekend a tutto campo tra giovanili e femminile

