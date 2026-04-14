Duello Triuggese-Colnago in palio la finalissima di Coppa

Le squadre di Triuggese e Colnago, entrambe promosse in Prima da settimane, si preparano a sfidarsi in una partita che vale la finalissima di Coppa. Nonostante abbiano già conquistato la promozione in Prima, i giocatori sono ancora carichi di energia e desiderosi di ottenere un risultato importante. La partita si svolge nella regione di Monza e Brianza e rappresenta l’ultimo impegno ufficiale delle due formazioni in questa stagione.

Già promosse in Prima da settimane, in ordine di tempo prima la Triuggese e poi il Colnago, ma con ancora benzina in corpo e adrenalina al massimo perché per le due reginette della Seconda Categoria di Monza Brianza, nonostante l’obiettivo raggiunto, la stagione è tutt’altro che finita. Archiviata la pratica campionato, entrambe puntano al Grande Slam e a vincere anche la Coppa Lombardia. Ma sono una delle due arriverà alla finalissima perché domani sera saranno una di fronte all’altra per la gara di ritorno di semifinale. Appuntamento alle 20.30 a Triuggio dopo che la gara di andata, sul campo del Colnago, si era chiusa a reti inviolate. Chi passa il turno se la vedrà con una tra Fc Zeta Milano (la squadra social meneghina allenata da Cristian Brocchi) e il Roncadelle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Duello Triuggese-Colnago, in palio la finalissima di Coppa Conegliano si prende la rivincita: Savino del Bene sconfitta nella finalissima di Coppa ItaliaTorino, 25 gennaio 2026 – Sfuma sul più bello, con una finale molto più tirata e combattuta di quel che dice il risultato finale, il sogno della... Calcio Coppa di Terza. Oggi finalissima tra Monticchiello e QuercegrossaGrande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si troveranno di fronte...