I Cavalieri fanno centro E volano dritti in finalissima

I Cavalieri hanno conquistato la vittoria contro il Prato con il risultato di 35 a 30 durante la partita a Civitavecchia. La gara si è conclusa con i Cavalieri che hanno segnato il punto decisivo negli ultimi minuti. La formazione di casa ha schierato Perotti e Franzini come primi. Al 30° minuto è entrato Schiavi G. al posto di Garcia Medici. La vittoria permette ai Cavalieri di accedere alla finale.

Civitavecchia 30 Cavalieri Union Prato 35 CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE: Perotti Franzini; Garcia Medici (30° Schiavi G.), Mengoni (4° st Vender), Cioffi, D’Onofrio; Cozzi, Marinaro; Vian, Fabiani (15° st De Paolis), Rubini (24° st Caprio); Cicchinelli (24° st Borraccino), Duca (4° st Auriemma); Piussi Mendoza (21° st D’Aleo), Lottering (35° st Ciaraldi), Ciaraldi (14° st Echazu Molina) All. De Nisi. CAVALIERI UNION PRATO SESTO: Castellana; Nistri (28° st Dabizzi), Marioni, Pancini, Fondi; Puglia, Renzoni (14° st Bencini); Morelli, Righini, Facchini (14° st Dalla Porta); Casciello (21° st Castellani), Mardegan (35° st Tizzi); Giagnoni (10° st Sassi; 18° st Giagnoni)), Di Leo (35° st Scuccimarra), Rudalli (28° st Sansone) All.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Cavalieri fanno centro. E volano dritti in finalissima Châteaux, villages et phares maudits : entre légendes et faits troublants - Documentaire - MG Notizie correlate Pineta di Volano, interviene Cavalieri Foschini: “Anche gli altri livelli istituzionali facciano la loro parte”“La disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro dimostra attenzione, senso delle istituzioni e volontà di costruire soluzioni condivise - dichiara... Como Inter Coppa Italia 0-0: regna l’equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male, tutto rimandato al ritorno per un pass per la finalissimaCalciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo.