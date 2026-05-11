Rudy Zerbi si è sposato con Grace Raccah in un matrimonio celebrato secondo il rito ebraico a Roma. La cerimonia si è svolta in modo riservato, lontano dai riflettori. Zerbi ha quattro figli e con la nuova compagna si conosce da tempo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di gestione della famiglia o su eventuali cambiamenti nelle dinamiche familiari.

? Punti chiave Chi è la donna che ha cambiato la vita di Zerbi?. Come gestirà il produttore i suoi quattro figli con la nuova moglie?. Perché la coppia ha scelto di nascondere il matrimonio ai media?. Quale legame unisce la sposa alla nota azienda Dan John?.? In Breve Grace Raccah, 35 anni, lavora per l'azienda di famiglia Dan John fondata da Daniele Raccah.. Rudy Zerbi, 57 anni, ha quattro figli da tre diverse relazioni sentimentali precedenti.. La coppia convive da circa tre anni prima del rito celebrato vicino a Roma.. Grace Raccah è madre di una bambina nata da una precedente unione.. Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah domenica 10 maggio 2026 in una cerimonia privata celebrata nei pressi di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rudy Zerbi sposa Grace Raccah: sì al rito ebraico nel segreto di Roma

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