Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah | nozze private alle porte di Roma

Rudy Zerbi si è sposato con Grace Raccah in una cerimonia privata vicino a Roma. L’evento si è svolto senza pubblico o media presenti, mantenendo il riserbo sulla data e sui dettagli dell’occasione. Zerbi, noto per il suo ruolo nel talent televisivo, ha scelto di celebrare il matrimonio lontano dai riflettori. La coppia ha confermato ufficialmente il matrimonio attraverso comunicati ufficiali.

Rudy Zerbi si è sposato in segreto con Grace Raccah: cerimonia privata alle porte di Roma. Fiori d’arancio lontano dai riflettori per uno dei volti più noti di Amici di Maria De Filippi. Il professore del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, ha sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia privata celebrata alle porte di Roma. Le nozze si sarebbero svolte domenica 10 maggio con rito ebraico, in omaggio alle origini della sposa, in un contesto estremamente riservato e lontano dalla consueta esposizione mediatica. Per Zerbi si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo precedenti relazioni da cui sono nati i suoi figli. Negli ultimi mesi il produttore musicale aveva raccontato pubblicamente la serenità ritrovata accanto alla compagna, sottolineando l’equilibrio costruito nella relazione, iniziata nel 2023.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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RUDY ZERBI SI È SPOSATO IN GRAN SEGRETO: INCREDIBILE, LEI È LA FIGLIA DI...

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