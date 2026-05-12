rubavano pc e iphone in due nei guai

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver rubato diversi computer portatili e iPhone. Si tratta di un uomo di 51 anni di nazionalità italiana e di un tunisino di 43 anni senza fissa dimora e con precedenti penali. I furti sono stati commessi nel corso delle ultime settimane e sono stati intercettati durante controlli di routine. Entrambi sono ora accusati di furto aggravato in concorso.

Ladri seriali nel mirino dei carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un italiano di 51 anni e un tunisino di 43 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali già a loro carico. I due sono stati individuati grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, dopo aver forzato una porta laterale di un centro diagnostico di Porto Sant’Elpidio, durante la notte. Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno accertato il furto di due computer portatili e di un iPhone, quest’ultimo localizzato grazie all’applicazione satellitare nei pressi di Lido Tre Archi di Fermo. Qui, infatti, il 43enne tunisino è stato sorpreso in un canneto e, prima di dileguarsi nell’oscurità, ha lanciato verso i militari uno zaino contenente il cellulare, poi restituito al proprietario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Volevo farmi RUBARE la BICI, ma hanno rubato l’iPhone: INSEGUO il ladro.

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