Rubavano pc e iPhone in due nei guai

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver rubato diversi computer portatili e iPhone. Si tratta di un uomo di 51 anni di nazionalità italiana e di un tunisino di 43 anni senza fissa dimora e con precedenti penali. I furti sono stati commessi nel corso delle ultime settimane e sono stati intercettati durante controlli di routine. Entrambi sono ora accusati di furto aggravato in concorso.

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Ladri seriali nel mirino dei carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un italiano di 51 anni e un tunisino di 43 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali già a loro carico. I due sono stati individuati grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, dopo aver forzato una porta laterale di un centro diagnostico di Porto Sant’Elpidio, durante la notte. Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno accertato il furto di due computer portatili e di un iPhone, quest’ultimo localizzato grazie all’applicazione satellitare nei pressi di Lido Tre Archi di Fermo. Qui, infatti, il 43enne tunisino è stato sorpreso in un canneto e, prima di dileguarsi nell’oscurità, ha lanciato verso i militari uno zaino contenente il cellulare, poi restituito al proprietario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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