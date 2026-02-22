Controlli antidroga due nei guai

Due persone sono state fermate durante un’operazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, che hanno scoperto sostanze stupefacenti nel loro veicolo. Le forze dell’ordine hanno trovato droga nascosta tra gli oggetti personali, in risposta a segnalazioni di attività sospette. I controlli fanno parte di un’azione più ampia contro il traffico di droga nella zona. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti e responsabilità.

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo è stato fermato a Recale mentre si trovava a bordo della propria autovettura. A seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di nove dosi di crack, per un peso complessivo di 1,65 grammi. Nel prosieguo del medesimo servizio, gli stessi militari sono intervenuti anche a San Prisco, dove hanno deferito in stato di libertà un 43enne del posto. L’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish, per un peso complessivo di 3,5 grammi, e di sei dosi di crack, per un peso complessivo di 2,1 grammi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

