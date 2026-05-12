Rubano uno scooter davanti alla questura di Como | visti dagli agenti alla finestra e bloccati

Due persone hanno tentato di rubare uno scooter davanti alla questura di Como, ma sono state viste dagli agenti che si trovavano alla finestra dell’edificio. Gli agenti hanno immediatamente notato il tentativo e hanno bloccato i ladri sul posto. La scena si è svolta in pieno giorno e non ci sono stati feriti o ulteriori conseguenze. La polizia ha avviato le procedure di rito per le indagini.

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