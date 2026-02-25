In lacrime davanti alla questura agenti soccorrono turista smarrito e lo consegnano alla moglie

L'anziano è stato notato in difficoltà durante la deposizione di una pietra d'inciampo davanti agli uffici della polizia di via San Vitale Visibilmente frastornato e spaesato, con gli occhi lucidi in un grido d'aiuto. Un turista in vacanza a Roma che aveva perso l'orientamento allarmando la moglie che lo stava cercando da diverse ore. A far tirare un sospiro di sollievo ai due anziani coniugi gli agenti della sala operativa della questura di Roma che dopo averlo rifocillato e tranquillizzato sono andati a prendere la moglie in lacrime per poi permetterle di riabbracciare fra le lacrime il marito 70enne scomparso. La storia a lieto fine lo scorso 23 febbraio nel corso della deposizione della "Pietra d'Inciampo" alla memoria di Riccardo Maraffa, generale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

«Troppo lunga l’attesa in piedi e al freddo davanti alla questura»«Scrivo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione grave e ormai abituale che si verifica presso la Questura di Piacenza, riguar...

La Sala Multimediale della Questura intitolata alla memoria di due agenti uccisi in servizioMercoledì 14 gennaio, alle 10, presso la Questura di Caserta, avrà luogo la Cerimonia di intitolazione della Sala Riunioni Multimediale alla memoria d...

