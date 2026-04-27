Segnala alla polizia il furto di uno smartphone ritrovato dagli agenti in un' abitazione grazie al gps

La polizia locale di Falconara ha recuperato un telefono cellulare rubato grazie a un sistema di geolocalizzazione. La segnalazione di furto è stata fatta da un cittadino, che ha fornito indicazioni utili per l’intervento degli agenti. Dopo aver seguito le coordinate fornite dal GPS, gli agenti hanno rinvenuto il dispositivo in un’abitazione. L’intervento si è svolto nei giorni scorsi e ha portato al recupero del telefono.

FALCONARA MARITTIMA – Intervento lampo della polizia locale di Falconara che, nei giorni scorsi, ha consentito di recuperare un telefono cellulare oggetto di furto, individuato grazie a un sistema di geolocalizzazione. L’operazione è scattata intorno alle 18.10, quando la centrale operativa ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gli rubano il cellulare al ristorante: lo smartphone ritrovato grazie alla geolocalizzazione. Denunciato dalla polizia un 33enne Furto in abitazione, incastrato un 35enne grazie al DNATempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Attenzione ai falsi negozi online: loghi clonati e prezzi stracciati per svuotare le carte; Truffe agli anziani con telefonate shock, un arresto nel Luganese; Un pallone che rimbalza in piazza non è un problema di ordine pubblico, è una persona che cresce: la segnalazione; Non cadere nella trappola: le truffe di phishing più diffuse in Italia. Telefonate truffa sulla Tari, il Comune di Catania segnala casi alla Polizia PostaleIl Comune di Catania ha segnalato alla Polizia Postale numerosi casi di telefonate e messaggi fraudolenti legati alla Tari, la ... 98zero.com Milano, fotografa uomo che schiaffeggia la fidanzata e segnala alla Polizia. Intervengono gli agentiHa assistito alla lite in strada tra due fidanzati, a Milano, e ha scattato una foto dell'uomo che prendeva a schiaffi la donna, inviandola alla polizia attraverso l'App YouPol. L'intervento immediato ... rainews.it 52 vite umane in pericolo nel #Mediterraneo centrale! @alarm_phone segnala che 52 persone in fuga dalla #Libia si trovano alla deriva a bordo di un’imbarcazione che si sta riempiendo d’acqua. Le Autorità sono state allertate: serve un urgente intervento x.com Fuori dal coro. . L'occupante abusiva sinti segnala ai Carabinieri che la nostra presenza non le è gradita. Lei e i suoi famigliari occupano abusivamente la casa di Ana Maria a Maserada sul Piave da ben 5 anni, nonostante 15 tentativi di sfratto. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook