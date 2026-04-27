Segnala alla polizia il furto di uno smartphone ritrovato dagli agenti in un' abitazione grazie al gps

Da anconatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Falconara ha recuperato un telefono cellulare rubato grazie a un sistema di geolocalizzazione. La segnalazione di furto è stata fatta da un cittadino, che ha fornito indicazioni utili per l’intervento degli agenti. Dopo aver seguito le coordinate fornite dal GPS, gli agenti hanno rinvenuto il dispositivo in un’abitazione. L’intervento si è svolto nei giorni scorsi e ha portato al recupero del telefono.

FALCONARA MARITTIMA – Intervento lampo della polizia locale di Falconara che, nei giorni scorsi, ha consentito di recuperare un telefono cellulare oggetto di furto, individuato grazie a un sistema di geolocalizzazione. L’operazione è scattata intorno alle 18.10, quando la centrale operativa ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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