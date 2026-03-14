In tre rubano un' auto e sono tutti senza patente | sorpresi a San Giovanni

A San Giovanni, tre giovani sono stati fermati mentre guidavano un'auto rubata. La pattuglia dei carabinieri, impegnata in controlli contro i furti nelle case, ha notato il veicolo e ha bloccato i ragazzi. Tutti e tre sono risultati privi di patente e sono stati trovati alla guida dell’auto senza autorizzazione. La vicenda si è conclusa con il conseguente fermo.

Un gruppo di giovani è stato sorpreso a bordo del veicolo dai carabinieri durante un pattugliamento notturno. Si erano impossessati della vettura solo poche ore prima, in provincia di Gorizia La pattuglia dei carabinieri stava lavorando per prevenire i furti nelle case, ma ha finito per sorprendere tre giovani alla guida di un'auto rubata la sera stessa. È quanto avvenuto ieri notte, nel centro di San Giovanni al Natisone, quando i militari del Nucleo radiomobile di Palmanova sono stati insospettiti da una vettura, ferma, con tre persone a bordo. Gli effettivi dell'Arma hanno così proceduto al controllo del veicolo e degli occupanti, uno del posto, gli altri due residenti fuori provincia; dagli accertamenti è emerso che i tre non risultano avere mai conseguito la patente di guida. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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