In Emilia-Romagna un conducente è stato multato di 7.084 euro e il veicolo è stato sequestrato dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente e assicurazione. L'episodio si è verificato nel centro della regione, dove le autorità hanno applicato le sanzioni previste dalla legge. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo all’identità del conducente o alle circostanze specifiche dell’accaduto.

Nel cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, regione dove la produttività incontra talvolta una fragilità normativa, un episodio di guida irregolare ha portato a sanzioni pesanti e al sequestro del mezzo. Un trentenne è stato fermato dalla polizia locale di Modena nella zona della Crocetta mentre guidava senza patente su un veicolo privo di assicurazione e già sottoposto a fermo amministrativo. Le autorità hanno irrogato una sanzione complessiva superiore a 7.000 euro e disposto il nuovo sequestro dell’auto, destinata ora alla vendita forzata per recuperare i costi. Il controllo sul territorio: quando la sicurezza stradale diventa priorità assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senza patente e assicurazione: multa da 7.084 euro e auto

