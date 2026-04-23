Ruba prodotti per l' igiene e aggredisce il vigilante e due commesse arrestata in via Emilia centro

Ieri alle 18:15, in via Emilia Centro, una donna è stata fermata dopo aver tentato di rubare prodotti per l'igiene. Durante l'intervento, ha aggredito un vigilante e due commesse. La persona è stata arrestata sul posto dalle forze dell'ordine. L'episodio ha causato disagi nel quartiere, con alcune persone che hanno assistito alla scena. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle motivazioni o sul seguito dell’arresto.

Ieri, intorno alle 18:15, via Emilia Centro è stata teatro di un parapiglia sfociato in un arresto per tentata rapina. A finire in manette è stata una 42enne di origini ceche, senza fissa dimora, bloccata al termine di un movimentato tentativo di fuga dal punto vendita Tigotà.Secondo quanto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ruba due birre e aggredisce una poliziotta fuori servizio: arrestata 40enneUn furto di pochi euro che si sarebbe trasformato in un’aggressione con tanto di arresto. Ruba al Tigotà e morde il vigilante per scappare: 31enne arrestataFermata dai Carabinieri a Nonantola dopo aver sottratto merce per oltre 160 euro e aggredito la guardia giurata: il giudice convalida l'arresto per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frosinone, Ruba prodotti per l'igiene personale. Denunciato; Ruba prodotti per l'igiene e aggredisce il vigilante e due commesse, arrestata in via Emilia centro; Frosinone, ruba articoli per l’igiene personale: fermato e denunciato; ? Ruba tutto quello che può da Tigotà, poi spinge a terra la cassiera per scappare - BresciaToday. Ruba prodotti per la cura della persona e li nasconde nello zaino: arrestatoFermato dai carabinieri in un negozio dopo la segnalazione del titolare. Recuperata la refurtiva, valore di alcune centinaia di euro ... linkoristano.it Ruba prodotti per l'igiene personale. DenunciatoNella giornata di ieri, a Frosinone, gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di furto aggravato. L’intervento è stato effettuato dal personale della Squadra Vo ... ciociariaoggi.it Oggi Paella e prodotti di gastronomia stanno andando A RUBA! Non lasciarti sfuggire la nostra giornata speciale PAELLA: passa a trovarci fino a chiusura in Via Roma 15 a Bruino (TO) - facebook.com facebook Vìola i sigilli, apre i pacchi e ruba i prodotti acquistati online: postino incastrato sull’Orientale x.com