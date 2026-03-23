Arezzo, 23 marzo 2026 – Arrestato un 30enne accusato di aver rubato profumi e, una volta bloccato, di cercare la fuga reagendo con una violenta resistenza contro un addetto alla security e anche contro gli agenti della Polizia di Stato che lo hanno raggiunto. E’ successo in un negozio di abbigliamento del centro di Arezzo. Così è scattato l'arresto che il giudice ha convalidato, poi ha scarcerato l’uomo con la previsione cautelare dell'obbligo di firma giornaliera. Nei confronti della stessa persona, recidiva per simili gravi condotte, il questore ha adottato il Daspo urbano vietandogli l'accesso negli esercizi pubblici lungo le vie e piazze del centro di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba profumi e aggredisce addetto alla sicurezza e i poliziotti. Arresto e Daspo urbano

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