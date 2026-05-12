Ruba merce dal deposito logistico dove è impiegato | arrestato 25enne
Nella serata del 8 maggio, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 25enne straniero in flagranza di reato per aver sottratto merce dal deposito logistico in cui lavorava. L’intervento ha portato all’arresto immediato del giovane, accusato di furto aggravato. L’operazione rientra in un’attività di controllo preventiva condotta dai militari nella zona.
Nella serata dello scorso 8 maggio i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pontedera, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 25 anni per furto aggravato. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione tempestiva da parte del personale addetto alla sicurezza del.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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