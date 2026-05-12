Ruba abiti sportivi forzando l’antitaccheggio | in carcere trentaseienne con divieto di dimora a Lucca

Il 9 maggio 2026, intorno alle 14:45, un uomo di 33 anni è stato arrestato all’interno di un negozio di articoli sportivi nel quartiere di San Vito a Lucca. L’individuo ha tentato di rubare abbigliamento sportivo forzando l’antitaccheggio presente nel negozio. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere con l’accusa di furto e ha ricevuto un divieto di dimora nella città.

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LUCCA – Il pomeriggio del 9 maggio 2026, intorno alle ore 14,45, si è concluso con le manette ai polsi il tentativo di furto messo in atto da un cittadino marocchino, classe 1990, all’interno del punto vendita ‘Cisalfa Sport’, situato nel quartiere lucchese di San Vito. L’uomo è stato infatti bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Lucca. La dinamica dei fatti ha preso il via quando l’addetto alla sicurezza del negozio ha notato l’individuo aggirarsi tra le corsie della struttura mostrando un atteggiamento sospetto. Tenuto sotto stretta osservazione, il trentaseienne ha forzato e rimosso i sistemi magnetici di sicurezza da alcuni articoli esposti, per poi nasconderli in uno zaino di colore nero.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ruba abiti sportivi forzando l’antitaccheggio: in carcere trentaseienne con divieto di dimora a Lucca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viola più volte il divieto di dimora a Pisa: 21enne condotto in carcereArrestato dai carabinieri del Nor di Pisa, nella tarda mattinata dello scorso 5 maggio, un cittadino straniero di 21 anni, in esecuzione di... Violato il divieto di dimora dopo il blitz antidroga in stazione: un 20enne finisce in carcereEra già finito al centro del maxi blitz svoltosi a fine febbraio nell'area della stazione e dei giardini Speyer.